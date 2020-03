Maria dos Anjos de Caires Coelho

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, netos, bisnetos, irmão, cunhada, sobrinhos, tios, primos, afilhada, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, sobrinha, prima, madrinha, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Rua da Venezuela, Bairro da Nazaré, Freguesia de São Martinho, Concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza esta terça-feira, 17 de Março de 2020 saindo da Morgue do Hospital dos Marmeleiros, pelas 12:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, Funchal, será celebrada uma pequena Cerimónia de corpo pressente pelo Pastor da I.U.R.D. pelas 13:00 horas, após a qual prosseguirá em Cortejo Fúnebre para Inumação no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

“Amor de mãe é o que existe

Na inquietação e no sossego

Como se não existisse

Distância, só aconchego...”

A família agradece mui reconhecidamente e de um modo geral a toda a equipa de Profissionais; Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Hospital dos Marmeleiros, 1º Piso, Enfermaria 6, pelo seu incansável profissionalismo, carinho e dedicação, como trataram a sua ente querida a todos o nosso muito Obrigado.

Funchal, 17 de Março de 2020