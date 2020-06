Fernanda Gonçalves Rocha Henriques

FALECEU

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, irmão, cunhados, sobrinhos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi no Complexo Habitacional Quinta do Leme, Bloco C3, paróquia de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:30 horas, para o cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde será celebrado Ritual Litúrgico Católico, pelas 15:00 horas, junto à sepultura.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e informa que a cerimónia será restrita aos familiares em número alargado, mantendo o distanciamento, uso de máscara conforme o estabelecido pelas recomendações e leis vigentes.

A Missa 7º Dia e agradecimento a todos os que participaram nesta última homenagem será celebrada no dia 05/07/2020, DOMINGO, pelas 09:30 horas na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 30 de Junho de 2020