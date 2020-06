Maria Francisca de Andrade Florença

FALECEU

R.I.P.

Sua irmã Maria Fernandes Pires de Andrade Alves e filhos, seu filho, António Correia Florença e filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi Sítio da Igreja, freguesia de Boaventura e que o seu funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres, pelas 12:30 horas, na sala do crematório do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguido o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho, solicitando que devido às contingências em vigor as cerimónias sejam apenas restritas à família.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quinta-feira dia 02.07.2020, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial do Caniço.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3º Andar do Serviço Genecologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e o Serviço Nephrocare de Machico, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nosso ente querida.

Funchal, 28 de Junho de 2020