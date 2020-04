Avelino Reis Freitas Marques

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho

Seus irmãos, Maria Marques, Luís Marques, Carlos Marques mulher e filhos, Conceição Marques e filha, seus sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio, familiar e amigo. O seu funeral se realiza hoje, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Mais participam que, às 11:00 horas, junto do jazigo, será celebrada a última encomendação e despedida.

Agradecem, toda a atenção e cuidados prestados pelos profissionais de saúde da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada e ainda, todas as expressões de pesar e carinho enviadas aos familiares.

Tendo em conta a situação atual e as recomendações do Governo Regional e das Autoridade de Saúde, o funeral será restrito à família.

Funchal, 25 de Abril de 2020