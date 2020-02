Maria Rosária Garcês da Silva

06/10/1937 -11/02/2020

FALECEU

Seus filhos, filha, nora, netos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa parente e amiga, com morada em: 3ª Vereda Ribeira das Galinhas, freguesia do Paul do Mar e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14. 00 horas para a Igreja Paroquial do Paul, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15.30 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Paul do Mar,15 de Fevereiro de 2020