João de Sousa da Silva

FALECEU COM 85 ANOS

Seus filhos, noras, genros, cunhados, netos, sobrinhos, afilhados, compadres, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi a Estrada da Corrida, Jardim da Serra, que o seu funeral de realiza hoje, sexta-feira, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:30h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00h, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral deste seu parente e que a missa de 7ºdia será no próximo quarta-feira às 19:00h na igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato, o nosso muito obrigado e um bem-haja a todas as pessoas que comparecerem neste momento de dor destes familiares.

Um especial agradecimento a Dr. Rita Brazão, enfermeiros e auxiliares do Lar da Ajuda, pela forma carinhosa e cuidadosa que cuidaram deste nosso ente querido durante 5 anos, o nosso muito obrigado.

Mais se informa que sairá um autocarro cinzento escuro, pelas 14:45h da padaria Fátima, subindo o Marco, venda do Sr. Mário da Corrida, Chote e descendo o caminho do Foro, após o funeral irá realizar o trajeto inverso.

Jardim da Serra, 6 de Março de 2020