Ernesto Rodrigues Teixeira

FALECEU

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhos-netos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio, tio-avô, primo e parente, residente que foi à Vereda das Poças, nº 6, freguesia do Porto Moniz e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de São Martinho, para o mesmo.

Será celebrado um Discurso Bíblico, a cargo das Testemunhas de Jeová, pelas 14:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram o seu ente querido durante a sua doença e internamento.

Funchal, 11 de Março de 2020