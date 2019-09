José Mendes de França

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Teresa Marieta Valente, seus filhos: Inês Gonçalves, João França, Dores França, Lina França e Ricardo França, seus genros, noras, netas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi ao Caminho da Portada de Santo António, nº 66, Paróquia do Livramento e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Igreja Velha de São Martinho (Rosário), para jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na referida Igreja.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Cardiologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, profissional e dedicada, como trataram o seu saudoso familiar.

Funchal, 21 de Setembro de 2019