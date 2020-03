Maria Correia Pereira

FALECEU

R.I.P.

Seus Netos, Luís Jardim e Marlene Abreu, bisnetos, sua irmã, Isabel Correia, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada Nova da Lombada, Concelho de Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza este Domingo 08 de Março, saindo da Capela mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 10:00 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lombada, freguesia da Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas na referida Igreja, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério de Santo Amaro, Lombada, Ponta do Sol.

Mais se informa que na próxima quarta-feira, dia 11 de Março, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lombada, Ponta do Sol pelas 18:30 horas.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial, aos Profissionais de Saúde: Médicos, Enfermeiros e Assistentes Auxiliares do Hospital dos Marmeleiros 2º Piso, Poente, Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, pelo seu incansável profissionalismo e dedicação, como trataram a sua ente querida, a todos o nosso muito obrigado. Bem Hajam.

Ponta do Sol, 8 de Março de 2020