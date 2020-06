António Carlos de Sousa Catanho

FALECEU

Sua esposa, Audete Jacinta Abreu Teixeira Catanho, seus filhos, netas, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no Bom Sucesso - Funchal, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres e encomendação pelas 09h30, na sala do crematório do Cemitério Municipal de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Finda a cerimónia, será cremado no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todas as manifestações de pesar, agradecendo a compreensão de todos, apelando que estas cerimónias sejam restritas aos familiares mais chegados de acordo com as recomendações das Autoridades locais e de Saúde em consonância com a Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pela situação epidemiológica actual. Endereça um especial agradecimento a equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, bem como o Serviço de Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em especial à Sra. Dra. Teresa André e equipa, por todos em conjunto, colocarem em prática toda a excelência profissional, simpatia e humanismo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem-estar.

Sexta-feira, dia 3 de Julho, será celebrada pelas 18h30, a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7º dia na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus - Boa Nova, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 28 de Junho de 2020