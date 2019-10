Michael Fred Whitehead

Sua Esposa, Shirley Whitehead, seus filhos; Sarah; Jonathan; Charlotte; Philip; Louise; seus netos, irmã e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi á Vereda do Moinho, freguesia do Jardim do Mar, Concelho da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo da Igreja Paroquial do Jardim do Mar, para cremação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal.

Será precedido missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida Igreja.

Mais informa que o corpo estará em Camara ardente a partir das 10:30 horas na Igreja Paroquial do Jardim do Mar.

Jardim do Mar, 8 de Outubro de 2019