Maria Augusta Costa Henrique

FALECEU

Seus filhos, noras, netos, bisnetos, amigos, vizinhos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Sítio do Pomar, freguesia de Boaventura, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30h, para o Cemitério de Boaventura, onde haverá as Exéquias Fúnebres junto à sepultura pelas 13:00 horas, prosseguindo-se a inumação no mesmo.

Mais informamos que devido a situação epidemiológica do novo Coronavirus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direcção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

No próximo sábado ( 27 - 06 ), pelas 17:00 horas na Igreja Paroquial de Santa Quitéria, Boaventura, haverá missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Eucaristia.

Boaventura, 23 de Junho de 2020