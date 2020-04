PARTICIPAÇÕES

Ana Teresa Fernandes Flores

FALECEU

R.I.P.

Seus pais, irmãs, avós, padrinhos, tios, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, o falecimento da sua saudosa filha, irmã, neta, afilhada, sobrinha, prima e parente, residente que foi à Rua da Levada de Santa Luzia, freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:30 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

É com enorme pesar que a Universidade da Madeira participa o falecimento da sua aluna do Curso de 1º Ciclo em Design Ana Teresa Fernandes Flores e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:30 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Funchal, 23 de Abril de 2020