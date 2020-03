Maria Ascensão de Gouveia

FALECEU

José Maria Veloza, mulher e filhos, Conceição Veloza Pinto, marido, filho e neto, Rosa Maria Veloza Gouveia, marido e filhos, Maria Graciela Veloza Gouveia, marido e filhas, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa Mãe, Sogra, avó e bisavó.

A família agradece à restante família e amigos, todo o apoio, carinho e dedicação que deram á sua familiar e amiga.

Um agradecimento especial aos Médicos, Enfermeiros, Assistentes Operacionais e Administrativos do centro de saúde local, pela forma competente e dedicada com que trataram a nossa familiar.

A Família informa que:

Devido à situação epidemiológica do novo Coronavirus - Covid 19, o funeral será restrito à família, conforme determinado pela Conferência Episcopal Portuguesa, em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde.

Pelo mesmo motivo a missa de sétimo dia será adiada e realizada em data oportuna.

Agradecemos profundamente a compreensão de todos neste momento muito difícil e complicado das nossas vidas.

Porto Moniz, 16 de Março de 2020