Elizabeth Hera Garton

FALECEU

R.I.P.

A família da Sra Elizabeth Garton informa que a missa realiza-se amanhã, sexta-feira, dia 23, pelas 11 horas na Igreja Britânica, Rua do Quebra Costas, prosseguindo o seu funeral, após as cerimónias para cremação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Elizabeth Garton’s family would like to announce that her funeral service will take place on Friday, the 23rd, at 11 am at the English Church, Rua do Quebra Costas. The cremation will follow at the cemetery of Our Lady of Angústias in São Martinho.

Funchal, 22 de Agosto de 2019