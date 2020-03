Participação

Teresa Gonçalves Pita Nunes

Faleceu

1943 - 2020

Seus familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa parente e amiga, natural dos Canhas e residente que foi ao Caminho de São Roque Nº31 A, freguesia de São Roque, concelho do Funchal e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para o cemitério dos Canhas onde haverá Exéquias Fúnebres junto a sepultura pelas 15:00 horas, prosseguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que o funeral será restrito à família devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus - Covid-19.

A todos um muito obrigado pela compreensão.

A família agradece também de um modo especial a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do 4º andar Poente do Hospital dos Marmeleiros pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos que a apoiaram e visitaram nesta sua difícil caminhada.

Canhas, 26 de Março de 2020