Maria José Batista

faleceu

Seus filhos Ana, filhos e netos, Maria José, marido, filhos e netos, Dinis Luís, esposa, filho e netos, José Luís, esposa e filhos, Raul Luís, esposa, filhos e netas, Ascensão, marido, filhos e netas, Rosa, marido, filhas e neta, Helena e filhos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, que foi residente ao Caminho do Curral Velho Beco do Poço do Gancho, paróquia da Visitação, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas na capela do cemitério municipal de Santo António com exéquias fúnebres, prosseguindo para jazigo no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 6ºandar poente do Hospital Drº Nélio Mendonça, e Ajuda Domiciliária de Santo António, em especial à Srª Drª Carlota e DªManuela pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 19 de Março de 2020