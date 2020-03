Participações

Teresa Rita Silva Câmara Leme Livramento Francisco

Faleceu

R.I.P.

Seu marido, Nuno Gonçalo de Sousa Francisco, seus pais, Hamilton José Câmara Leme Livramento e Maria Aida Meneses Natividade Silva Livramento, seus irmãos,cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, filha irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi à freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 13:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A Direção e os Colaboradores da Associação de Andebol da Madeira, participam o falecimento da Sra Teresa Rita Silva Câmara Leme Livramento Francisco, esposa do seu Amigo e Colaborador Sr. Nuno Francisco

Ao Nuno Francisco e a toda a sua família apresentamos Sentidas Condolências e endereçamos um abraço de Muita Força neste momento de dor.

Querida amiga! Partiste sem te despedires, as nossas memórias são o nosso maior tesouro, a amizade que nos uniu viverá para sempre nos nossos corações. Com eterna saudade das tuas amigas Brígida Velosa e Sandra Pires.

É com profundo pesar que a Direção Regional de Estradas participa o falecimento da sua colaboradora Sra. Teresa Câmara Leme Francisco. Não há nada que repare o sofrimento de ver alguém que amamos partir. Para quem fica, resta a saudade, a tristeza e a inconformidade. Neste momento de dor e consternação, deixamos os nossos mais sinceros pêsames aos familiares e um conforto especial ao pai e também nosso colaborador aposentado, Sr. Hamilton Câmara Leme.

Funchal, 21 de Março de 2020