Manuel de Ascensão Pestana

FALECEU

Sua mãe Maria Teresa de Sousa de Ascenção, suas irmãs Teresa e marido; Margarida, marido e filhos; Gorete, marido e filhos; Rosa, marido e filhos; Agostinha; sua companheira Graça Teles, seus tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural do Sítio das Fontes, São Paulo, Ribeira Brava, e a residir actualmente em Jersey, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 15/01/2020, saindo do Aeroporto da Madeira pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Paulo, na referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 19/01/2020, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 15 de Janeiro de 2020