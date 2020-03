Maria Alves Roxo

FALECEU

Seus filhos, nora, netos, bisnetos, trinetos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avô, bisavó, trisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Travessa da Ribeira de João Gomes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, no crematório do cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

Será precedido de Celebração da Palavra, pelas 12:30 horas no referido crematório.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral será restrito à família e que não haverá velório no referido crematório, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

A família agradece mui reconhecidamente a toda a equipa do Lar Intergeracional da Tabua ( Direcção, equipa enfermagem e assistentes operacionais) por toda a dedicação, carinho e apoio dado á nossa familiar durante estes anos.

Agradecemos ao Dr. Celso Almeida e Silva por todo o acompanhamento médico, profissionalismo, pelas palavras de conforto e pela amizade.

Agradecimentos extensivos á Dra Joana Freitas pela amizade e palavras de conforto, a toda a equipa das urgências do hospital Dr. Nélio Mendonça, enfermeiros, técnicos e assistentes operacionais pelo profissionalismo e a forma que cuidaram da nossa familiar. Bem hajam!

Funchal, 29 de Março de 2020