Brás Agostinho da Silva

Seus filhos: Fátima Brazão da Silva e Gilberto Brazão da Silva, suas netas: Benice da Silva e Yolande da Silva (ausentes), seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho da Casa Velha, nº 62, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

Funchal, 28 de Março de 2020