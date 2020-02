PARTICIPAÇÕES

José Abílio dos Santos

R.I.P.

FALECEU

Sua esposa Lurdes dos Reis, seus filhos, José António Reis dos Santos, sua esposa e filho, Maria Martinha Reis dos Santos Nascimento, seu marido, filha e netos, Ana Cristina Reis Santos, seu marido, filhos e netos, Ricardo Jorge Reis dos Santos, sua esposa e filha, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, cunhado, tio e parente, residente que foi à Avenida Luís de Camões, Bloco 9-B, 1º Esq., freguesia de São Pedro e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo domingo dia 01.03.2020, pelas 10:00 horas na Igreja da Paroquia da Sagrada família, Funchal.

A família agradece aos médicos enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma carinhosa e dedicada como trataram o nosso ente querido durante o seu internamento.

A Administração, a Direção e os colaboradores do Grupo Pestana, participam o falecimento do Sr. José Abílio dos Santos, Sogro da nossa colaboradora Maria Elisabete Figueira Camacho Santos, do Departamento Jurídico e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para o mesmo.

Funchal, 26 de fevereiro de 2020