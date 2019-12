PARTICIPAÇÕES

José Luís Gaspar do Tanque

1984-2019

Faleceu

Sua mãe, companheira, filhas, irmãos, cunhados, tios, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi ao Caminho do Jangão - Entrada 110 Nº5, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º Nélio Mendonça pelas 12:00 horas, para a Igreja Paroquial Nossa Sr.ª da Conceição, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo Amaro - Lombada.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar e expressam a sua gratidão a todos os meios intervenientes presentes no socorro do seu familiar, em especial aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava – Ponta do Sol e PSP, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada. A todos um muito obrigado!

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo sábado dia 14-12-2019, pelas 17:30 horas na Igreja Paroquial Nossa Sr.ª da Conceição.

Mano, eu que desejaria voltar a ver-te em breve, resulta que hoje foi tudo ao contrário, venho me despedir. Mas levo-te no coração e no pensamento Adoro-te. Do teu mano Adriano.

Querido mano, agora chegou a hora da despedida mas nunca será um adeus, vais estar sempre comigo, sempre vamos olhar um pelo outro.

Não te preocupes, estamos todos cá para cuidar das tuas meninas, da mesma forma que tu vais sempre olhar por elas.

Mano, cuida-te, estamos cá para lembrar-te.

Abraço do teu mano Samuel.

ST Alumínios, Unip., cumpre o doloroso dever de participar o falecimento de José Luís Gaspar do Tanque irmão do seu sócio gerente Samuel Feliz Gaspar do Tanque. Perder um irmão é uma dor inimaginável. Serás eternamente recordado pelos que ficaram e que agora te manterão presente através da sua saudade.

Glória e Victis, Construções lda., colegas e colaboradores cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr.º José Luís Gaspar do Tanque, funcionário desta empresa e endereçam a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento do seu familiar.

Ponta do Sol, 12 de Dezembro de 2019