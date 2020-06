David da Silva Gouveia

Faleceu

Sua esposa, Maria Cândida de Abreu e filha Carla Suzana Abreu Jesus, esposo, filhos e netos, sua Mãe, Cecília da Silva, seus filhos, Cláudia Patrícia Pestana Gouveia e filhos, Carla Susana Pestana Gouveia Maltez, esposo e filhos, Liliana Pestana Gouveia, Humberto David Pestana Gouveia, seus irmãos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, filho, esposo, pai, avô, bisavô, trisavô, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Meia Légua CCI 211, freguesia e concelho da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje Quinta-feira, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas as 13:00 horas para o Cemitério da Ribeira Brava, onde será celebrado Ritual Litúrgico Católico, junto da sepultura, pelas 14:00 horas.

Informamos a todas as pessoas de suas relações e amizade, que o funeral é somente restrito à família, em número alargado mantendo o distanciamento e uso de máscara.

A família agradece a todas as pessoas que de qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7º. Dia, será realizada na Próxima Segunda-feira, dia 29 de Junho, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial da Ribeira Brava.

Ribeira Brava, 25 de Junho de 2020