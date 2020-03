João Francisco Figueira Quintal

FALECEU

Sua esposa Maria de Fátima de Sousa Brito, suas filhas Diana Margarida Brito Quintal e Ana Carolina Brito Quintal, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, sogros, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Complexo Habitacional Ribeira da Alforra, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 18/03/2020, pelas 16:00 horas, no cemitério de Câmara de Lobos.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar, bem como aos Horários do Funchal, todo o apoio prestado ao seu ex-funcionário.

Câmara de Lobos, 18 de Março de 2020