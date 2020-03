PARTICIPAÇÕES

António da Luz

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, genro, noras, netos e bisnetos, sua cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua das Maravilhas, Paróquia da Sagrada Família-Cruz de Carvalho e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar. Agradecem também aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º andar-poente, do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como trataram o seu familiar.

A gerência de V. Melim, Lda. (Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Seco), cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso ex-colaborador Sr. António da Luz, apresentando à família as mais sentidas condolências.

Funchal, 21 de Março de 2020