António de Jesus Gaspar

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

1966-2020

Faleceu

Sua esposa, Maria Nélia dos Reis Gonçalves de Jesus Gaspar, suas filhas, Christelle Gonçalves Gaspar, Karina Gonçalves Gaspar e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo, compadre, padrinho, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Estrada Nova da Lombada Nº220, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º Nélio Mendonça pelas 12:45 horas para a Igreja Paroquial Nossa Sr.ª da Conceição -Lombada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo Amaro - Lombada.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar e expressam a sua gratidão a todos os meios intervenientes, EMIR, Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava – Ponta do Sol e PSP presentes no socorro do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada. A todos um muito obrigado!

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Sábado dia 07-03-2020, pelas 17:30 horas na Igreja Paroquial Nossa Sr.ª da Conceição - Lombada.

Ponta do Sol, 27 de Fevereiro de 2020