PARTICIPAÇÕES

Juvenal Franco

Faleceu

Sua esposa, filhos, nora, genros, netos, bisnetas e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô e parente, residente que foi à Rua Infante Dom Henrique, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da casa que foi sua residência, pelas 14.30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família agradece, antecipadamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, acompanhando-o até à sua última morada.

Machico, 20 de Fevereiro de 2020