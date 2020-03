Maria Aldina Pontes Gomes Azevedo

FALECEU

R.I.P.

Seus sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa tia e parente, residente que foi à Rua Dr. Barreto, n.2, R/c-A, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 10:30 horas, junto a sepultura no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para inumação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 26 de março de 2020