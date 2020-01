Participações

Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva

1949 - 2020

Faleceu

Seu esposo, Paulo Conceição Rocha da Silva, seus filhos, Rui Paulo Pinto da Silva, esposa e filhos, Ana Isabel Pinto da Silva Pereira, esposo e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Caminho dos Serrões, Nº 65, freguesia do Estreito da Calheta, concelho da Calheta e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Sua Residência pelas 10:15 horas, para a Igreja de Nossa Senhora da Graça - Estreito da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a sua cremação no cemitério de São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas que queiram homenagear a sua ente querida na cerimónia religiosa ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar e que por favor levem roupas claras e coloridas.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Domingo dia 19-01-2020, pelas 08:30 horas na Igreja de Nossa Senhora da Graça - Estreito da Calheta.

A gerência e funcionários do Restaurante “Cidade Velha”, cumprem o doloroso dever de participar as pessoas de suas relações e amizades, o falecimento da Sra. Da. Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva, sogra e mãe dos proprietários Sr. José Luís Ferreira Pereira e Ana Isabel Pinto da Silva Pereira. Mais participam que a missa de corpo presente se realiza hoje pelas 11:00 horas na Igreja do Estreito da Calheta, seguindo para cremação no cemitério de São Martinho.

O Presidente, Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal da Calheta cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Senhora Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva, esposa do Sr. Eng.º Rocha da Silva, Ex- Vereador da Câmara Municipal, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

O Presidente da Assembleia Municipal da Calheta e respetivos Membros, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Senhora Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva, esposa do Sr. Eng.º Rocha da Silva Ex - Presidente da Assembleia Municipal, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

A Direção e restantes membros dos Órgãos Sociais, o Comando e o Quadro Ativo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sr.ª Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva, esposa do Ex.º Sr.º Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Calheta Sr. Eng.º Rocha da Silva, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

A Direção, Conselho Fiscal e Assembleia Geral do Estrela da Calheta Futebol Clube (ECFC), participam o falecimento da Sr.ª Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva, esposa do Ex.º Sr.º Presidente da Assembleia Geral em exercício, Sr. Eng.º Rocha da Silva. É de salientar que é um momento de pesar para toda a Família do ECFC: Atletas, Treinadores, Diretores, Tutores Legais dos Atletas e todos os colaboradores, salientando que todos nós lamentamos e estamos solidários com a dor da Sua perda.

A Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira e todos os seus Associados (BVC, BSF, BVM, BSSC, BVS, BMM, BVPS, BVCL, BMRBPS, BVSVPM) participam e apresentam as mais sentidas condolências à família pelo falecimento da Sr.ª Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva, esposa do Sr. Eng.º Paulo Conceição Rocha da Silva ex-Presidente da Federação de Bombeiros da Madeira.

A Associação de Tiro e Caça de São Vicente, participa a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sr.ª Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva, esposa do amigo Sr. Eng.º Rocha da Silva, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

Estreito da Calheta, 15 de Janeiro de 2020