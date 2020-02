PARTICIPAÇÕES

Hugo Miguel Mendonça Marques

(Faleceu em Londres)

FALECEU

O relógio não pára, cruel, e tu não chegas a casa.

A porta não abre, a tua voz não soa.

Fica este nó na garganta, que arde como brasa;

Um destino sem rumo; um futuro à toa.

Um sonho com lindas asas... que, por muito que tente, não mais voa...

Ficam gigantes sentimentos, lindas memórias;

Ficam esperanças; milhões de sonhos por cumprir...

Ficam, para contar e reviver, nossas histórias,

Cheias daquelas coisas que nos faziam sorrir...

Ficará, para sempre, a dor de te ver partir...

Todo tu eras Amor, puro e incondicional.

Eras Vida, eras Calor, eras Força da Natureza...

Eras segurança; eras abrigo, no pior vendaval...

Eras motivo de sorriso, durante qualquer tristeza;

Eras tudo, e sempre serás... tu e a nossa Princesa...

De dois, ficámos um só...

De um, três, e de três um ainda mais forte...

Veio a Vida, sem qualquer dó,

Tirou-nos um; tirou-nos o Norte...

Mas duas, uma só, por ti seguimos com tamanho corte.

Descansa em Paz, nosso diamante,

A Princesa do Papá vai ficar bem!

Espera por mim, que daqui em diante,

Por ela tudo farei também,

Beijo grande daqui ate ao Céu... amamos-te muito meu Bem.

Sua companheira Ana Cristina Vieira Fernandes, filha Catherine Inês Fernandes Marques, seus pais Leonardo Marques e Maria Natividade Mendonça Conceição Marques, sua irmã Dina Vanessa Mendonça Marques e namorado Henrique, sogros, cunhados, tios, primos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso companheiro, pai, filho, irmão, genro, cunhado, sobrinho, primo, tio e parente, residente ao Sitio da Maiata de Baixo, freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 14:00 horas para a igreja paroquial da Água de Pena, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério Novo de Machico.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até à sua última morada.

Seus padrinhos João Lemos e esposa Madalena Caldeira, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu afilhado Sr. Hugo Miguel Mendonça Marques e Informam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, com missa de corpo presente, pelas 15:00 horas na Igreja Paroquial de Água de Pena.

Água de Pena, 28 de fevereiro de 2020