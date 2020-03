Maria Goreti Correia Ferreira de Freitas

FALECEU

Seu marido José Gelio de Freitas, suas filhas, genro e netas, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural do Paúl do Mar e a residir actualmente em Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 25/03/2020, pelas 11:00 horas, no cemitério do Paúl do Mar.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Paúl do Mar, 25 de Março de 2020