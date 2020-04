Cecilia da Graça Rodrigues Jorge Barreto

Faleceu

Seus filhos: Nelson Rodrigues, Nancy Rodrigues e Denny Rodrigues, seu marido Manuel Jorge Barreto, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, esposa, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, sobrinha, prima, amiga e parente, residente no Sítio da Achada de Cima-Paróquia da Achada Nossa Senhora da Graça, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. João de Almada, pelas 13:15 horas, com destino ao Cemitério Municipal da Achada de Gaula, onde haverá Exéquias Fúnebres, junto a sepultura, pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para Jazigo de Família.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral será restrito à família e que não haverá velório na referida morgue do Hospital Dr. João de Almada, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

A família agradece à Dra. Mariana Fernandes e Equipa Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à Dra. Lénia e a equipa de enfermagem do Centro de Saúde de Gaula, à equipa da Radioncologia, e equipa dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma profissional e carinhosa com que trataram a sua familiar.

Querida Mãe...

Foste e serás sempre um exemplo de mulher, mãe, amiga...uma verdadeira Graça dos céus sobre a terra, convertendo uma vida inteira de agruras em boa disposição, sorrisos e muito amor para dar a todos.

Ficamos em paz, com a certeza que estás a abraçar novamente o mano e que não sofres mais.

Amamos-te hoje, amanhã e sempre! Dos teus filhos Denny, Nancy e Nelson.

Santa Cruz, 2 de Abril de 2020