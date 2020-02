António Pascoal Rodrigues Câmara

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que acompanharam o funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma, manifestaram o seu pesar. Participa que será celebrada uma missa por intenção da sua alma, hoje, pelas 18.30 horas, na igreja do Carmo - Funchal, agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Funchal, 26 de Fevereiro de 2020