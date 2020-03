Participação

Conceição Sousa

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Ana Maria Sousa Faria; Maria Elizabete Sousa Faria Olival, seu marido e filha; Mário Sousa Faria; Ana Paula Sousa Faria de Castro, seu marido, filho, esposa e neto; Norberto Sousa Faria e filhos; Maria José Sousa Faria de Freitas, seu marido e filho; Maria da Luz Sousa Gonçalves, seu marido e filhos, seu irmão, cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Avenida Luís de Camões, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã (Sábado), dia 28.03.2020, com Celebração das Exéquias Fúnebres na Sala do Crematório de Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, pelas 09.30 horas, seguindo após as cerimónias para cremação no mesmo

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar.

Funchal, 27 de Março de 2020