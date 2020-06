Wall Street fecha em alta com Nasdaq a estebelecer um novo recorde

A bolsa nova-iorquina fechou hoje em alta, graça ao entusiasmo dos investidores com a reabertura progressiva da economia nos EUA, que levaram mesmo o índice tecnológico Nasdaq a terminar com um novo recorde.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq fechou com um ganho de 1,13%, que o colocou em 9.924,75 pontos, anulando todas as perdas sofridas desde o aparecimento da crise sanitária provocada pelo novo coronavirus.

O seletivo Dow Jones Industrial Average, por seu lado, progrediu 1,70%, para as 27.572,44 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 1,20%, para os 3.232,39 pontos, regressando assim ao nível que tinha no início do ano.

“O mercado acionista está a subir porque os investidores consideram que se está no início de um novo ciclo económico, que a recessão acabou por fazer regressar o crescimento”, que estava com problemas antes da pandemia, afirmou Maris Ogg, gestora de investimentos na Tower Bridge Advisors.

Esta euforia bolsista contrasta com a situação atual dos EUA, onde o desemprego continua a um nível extremamente elevado e onde os indicadores mostram desde há semanas que a atividade económica foi atingida em pleno pelo novo coronavirus e pelas medidas tomadas para o procurar conter.

A comissão de datação dos ciclos económicos do Gabinete Nacional de Investigação Económica (NBER, na sigla em inglês) anunciou hoje que a mais prolongada expansão económica dos EUA tinha acabado, de forma brutal, em fevereiro.

Por outro lado, o país está a viver importantes manifestações contra o racismo e as brutalidades policiais, que levaram várias cidades a impor o recolher obrigatório na semana passada.

Mas os investidores estão focados sobretudo na retoma progressiva da atividade económica nos EUA, simbolizada hoje pelo anúncio do fim do confinamento em Nova Iorque, que tem estado no centro da pandemia durante várias semanas.

Cem dias exatamente depois da confirmação do primeiro caso na capital económica norte-americana, as empresas da construção e as fábricas estão a regressar ao trabalho.

As empresas devem agora ver as atividades retomarem progressivamente. As que têm mais a ganhar com um regresso à situação anterior estiveram hoje com fortes subidas, como as transportadoras aéreas United Airlines (+14,8%), American Airlines (+9,3%) ou Delta (+8,2%).

O construtor aeronáutico Boeing também subiu de forma acentuada (12,20%), puxando consigo o Dow Jones, do qual é um dos membros mais importantes.

Maris Ogg salientou também que os índices sobem “porque sabe-se que a Reserva Federal está presente e que os outros bancos centrais estão à altura”.

Os investidores beneficiaram com efeito do apoio da Reserva Federal, que injetou liquidez de forma massiva desde o início da pandemia para garantir o bom funcionamento dos mercados e facilitar a concessão de crédito às empresas.