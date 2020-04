Volkswagen regista queda do lucro em 86,1% no primeiro trimestre

O grupo fabricante de automóveis alemão Volkswagen alcançou no primeiro trimestre do ano um lucro de 405 milhões de euros, 86,1% menos do que no mesmo período do ano passado.

A Volkswagen informou hoje que a faturação baixou entre janeiro e março 55 milhões de euros, 8,3% menos do que em 2019 quando registou 60.012 milhões de euros.

Devido à pandemia do novo coronavírus verificou-se uma redução nas vendas e o diretor financeiro, Frank Witter, disse que foram tomadas medidas para “reduzir os custos e garantir a liquidez”.

O grupo começou a organizar gradualmente a produção industrial tendo sido retirados os prognósticos de lucro para 2020, após a queda do resultado operativo no primeiro trimestre por causa dos efeitos da pandemia.

Mesmo assim o grupo alemão prevê “conseguir benefícios operativos” durante o ano, mas muito abaixo dos que foram obtidos no ano passado.