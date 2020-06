Três homens acusados de homicídio de jovem negro que fazia ‘jogging’ nos EUA

Três homens foram acusados na quarta-feira do homicídio de Ahmaud Arbery, um afroamericano morto a tiro em fevereiro deste ano, enquanto corria num bairro em Brunswick, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, foi hoje anunciado.

Greg e Travis McMichael, pai e filho, de 64 e 34 anos, e William Bryan Jr., de 50, foram acusados de homicídio doloso e agressão agravada, anunciou a procuradora de Cobb County, Joyette Holmes.

“Este é mais um passo positivo, mais um grande passo para fazer justiça no caso de Ahmaud, fazer justiça para esta família e para a comunidade”, disse Holmes em conferência de imprensa transmitida por canais locais.

A morte de Arbery tem sido frequentemente invocada durante os protestos contra o racismo desencadeados pela morte de George Floyd às mãos da Polícia, em Minneapolis, no mês passado.

O caso também deu novo impulso a uma lei estadual sobre crimes de ódio no estado da Geórgia, aprovada na terça-feira.

Arbery, de 25 anos, foi morto a tiro em 23 de fevereiro quando corria no bairro onde habitava, por Greg e Travis McMichael, pai e filho, que o perseguiram numa carrinha, armados. Um vizinho juntou-se à perseguição.

Greg McMichael disse à polícia que suspeitava que Arbery era um assaltante e que este teria atacado o seu filho, antes de ser alvejado.

A família de Arbery contou que o afro-americano tinha saído para correr, como fazia frequentemente.

Foi só em 07 de maio, dois dias depois de um vídeo filmado por Bryan ter sido divulgado, que os McMichaels foram detidos.

O Departamento de Investigação da Geórgia assumiu o caso depois de o vídeo ter aparecido.

O procurador-geral do estado nomeou Holmes para investigar o caso, depois de a procuradora distrital local ter pedido escusa, por um dos agressores, Greg McMichael, ter trabalhado para si. A procuradora foi acusada por colegas do gabinete de ter impedido a detenção dos dois homens agora acusados de homicídio. Dois outros procuradores também se afastaram do caso.

Além das acusações de homicídio doloso, Greg e Travis McMichael e William Bryan são ainda acusados de agressão agravada e de tentativa criminosa de prisão.