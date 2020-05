Royal Caribbean alarga suspensão de operações até ao final de Julho

O grupo Royal Caribbean Cruises alargou a suspensão da maioria da suas operações até 31 de Julho, com excepção dos embarques na China, cancelados até ao final de junho, face à pandemia de covid-19.

“Tendo em conta as circunstâncias globais de saúde pública em que nos encontramos, o Grupo Royal Caribbean Cruises [...] decidiu estender a suspensão da maioria das suas operações até 31 de Julho de 2020, com excepção de embarques na China, que estarão suspensos até o final de Junho”, indicou, em comunicado, o grupo que inclui as companhias Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Azamara.

No documento, a empresa garantiu ainda estar a trabalhar com os seus hóspedes e agentes de viagens para resolver as alterações de reservas afectadas por esta decisão.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infectou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 1.277 mortos associados à covid-19 em 29.912 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 14 mortos (+1,1%) e mais 252 casos de infecção (+0,8%).

Portugal entrou no dia 3 de Maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de Março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância activa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo aprovou novas medidas que entraram em vigor na segunda-feira, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio e a abertura da época balnear para 6 de Junho.