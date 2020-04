Ronda de negociações entre União Europeia e Reino Unido termina hoje

A ronda de negociações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, iniciada segunda-feira, termina hoje, havendo a necessidade de as duas partes alcançarem progressos palpáveis até junho, altura prevista para um balanço das discussões.

Segunda-feira passada, no final do primeiro dia de negociações, que estão a decorrer por videoconferência, o negociador da UE para a futura relação com o Reino Unido, Michel Barnier, salientou a necessidade de se avançar rapidamente com um entendimento.

“Temos de avançar em todas as áreas, [já que] o objectivo é termos progressos palpáveis até junho”, escreveu o francês Michel Barnier, numa publicação na rede social Twitter, em que aproveitou ainda para agradecer às equipas das duas partes a “disponibilidade e flexibilidade, dadas as circunstâncias”.

As negociações entre Michel Barnier e o britânico David Frost, ambos foram contaminados pelo novo coronavírus e, entretanto, curados, tinham sido suspensas devido à pandemia de covid-19, pelo que, a 15 deste mês, ficou definido que as futuras rondas seriam realizadas por videoconferência.

Hoje, no final dos trabalhos, numa conferência de imprensa, Michel Barnier dará pormenores das negociações sobre a futura relação comercial da UE com o Reino Unido, após o ‘Brexit’, concretizado no início do ano passado.

Após o final dos trabalhos, as duas partes voltarão a reunir-se nas semanas de 11 de Maio e de 1 de Junho.

A primeira ronda negocial decorreu em Bruxelas entre 2 e 5 de Março e a segunda estava prevista para se realizar em Londres entre 18 e 20 de Março, mas tal não aconteceu devido à pandemia.

Para junho continua a estar prevista uma cimeira de líderes para avaliar o progresso e decidir sobre uma eventual extensão do período de transição, que termina a 31 de Dezembro.

O Governo britânico já reiterou que não pretende pedir um prolongamento.