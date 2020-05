A companhia aérea Qatar Airways vai oferecer 100 mil bilhetes a profissionais de saúde que estejam na linha da frente do combate à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

De acordo com a companhia aérea do Médio Oriente, “a oferta começa à meia-noite, 00h01 de Doha [capital do Qatar], 22h01 de Portugal [continental], do dia 12 de maio [terça-feira] e termina às 23h59 (21h59 de Portugal [continental]) do dia 18 de maio, para coincidir com o Dia Internacional dos Enfermeiros”.

A oferta dirige-se a profissionais de saúde de todo o mundo, que podem reservar “até dois bilhetes de oferta ida e volta em Classe Económica em voos Qatar Airways para si e para um acompanhante, para qualquer destino na rede global da companhia aérea”, que devem ser reservados “antes de 26 de novembro, com validade de viagem até 10 de dezembro de 2020”.

“Cada país recebe uma quota de bilhetes dependendo do tamanho da população”, adianta a companhia áerea.