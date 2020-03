Primeiro caso confirmado no Ruanda

O Ruanda registou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus, um cidadão indiano que chegou ao país na passada semana, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

“Um cidadão indiano que chegou de Bombaim em 8 de Março de 2020 apresentou resultado positivo para o coronavírus (Covid-19)” na sexta-feira, lê-se num comunicado.

“O cidadão está em tratamento, encontra-se estável e isolado de outros pacientes”, acrescentou o ministério sublinhando estarem já a ser identificadas as pessoas com quem o doente contactou.

Até agora, a África Subsaariana, como o continente em geral, foi significativamente menos afectado pela pandemia que o resto do planeta. Dos 200 casos registados em África, contabilizam-se seis mortos.

Depois do Quénia e da Etiópia, na sexta-feira, o Ruanda é o terceiro país da África Oriental a relatar um primeiro caso do novo coronavírus.

Como outros países da região, o Ruanda já havia aumentado seu nível de preparação, com a implantação na capital de bacias com sabão e desinfectante. Concertos, comícios, eventos comerciais e desportivos foram cancelados no país.

A companhia aérea pública RwandAir também interrompeu os voos para a China, Israel e Índia.