O Presidente da Guatemala pôs hoje em causa a relação com os Estados Unidos, mostrando-se “frustrado” com as contínuas deportações de guatemaltecos infetados com a covid-19 numa altura em que o país tenta encontrar uma solução para a crise.

“Isto de sermos aliados dos Estados Unidos não é verdade. A Guatemala é aliada dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não são aliados da Guatemala. Os Estados Unidos não nos tratam como um aliado”, afirmou Alejandro Giammattei.

Giammattei é o primeiro dos líderes da região a falar contra a política norte-americana de deportar milhares de pessoas para os respetivos países desde que começou a pandemia do novo coronavírus.

As autoridades sanitárias guatemaltecas confirmaram 119 deportados pelos Estados Unidos infetados com a covid-19.

A Guatemala chegou mesmo a suspender os voos de deportação para o país em várias ocasiões, depois de terem sido detetados vários passageiros infetados, mas acabou por permitir que fossem retomados após as autoridades norte-americanas terem dado garantias de segurança.

O último voo com deportados que testaram positivo na Guatemala aterrou na capital a 13 deste mês oriundo de Alexandria, no Estado de Luisiana. Pelo menos 16 deles estavam infetados.

Um porta-voz do Departamento de Imigração norte-americano confirmou esta semana que os 65 migrantes a bordo desse voo tinham efetuado testes antes de partirem.

Por outro lado, acrescentou, 15 outros guatemaltecos que também tiveram testes positivos à covid-19 e que deveriam embarcar nesse mesmo voo regressaram aos centros de detenção, onde ficaram isolados dos outros detidos.

Nas suas declarações de hoje, o Presidente da Guatemala salientou que a deportação de infetados está a criar “sérios problemas” ao já sobrelotado sistema de saúde guatemalteco,

“Os Estados Unidos têm ajudado outros países, incluindo com ventiladores e a nós nada chegou. Não nos sentimos muito gratos pela forma como temos sido tratados”, sublinhou Giammattei numa intervenção divulgada ‘online’, aludindo à ajuda médica norte-americana dada ao México, El Salvador e Honduras, cujas autoridades estão a receber os deportados sem apresentar qualquer queixa.

Em abril passado, foi notória a ausência de Giammattei da lista de telefonemas feitos pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, em que ofereceu ajuda e ofereceu a ajuda dos Estados Unidos.

“Percebemos que os Estados Unidos querem deportar as pessoas, mas o que não percebemos é que as enviem todas contaminadas” com a covid-19, frisou o Presidente guatemalteco.

Esta semana, a Guatemala não aceitou receber qualquer voo a partir dos Estados Unidos.

Segundo os dados oficiais mais recentes, a Guatemala, que conta com cerca de 17,5 milhões de habitantes, registou até hoje 2.265 casos de infeção, de que resultaram 45 mortes, tendo recuperado 159.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.