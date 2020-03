Pelo menos quatro mortos no estado brasileiro do Rio de Janeiro devido às fortes chuvas

Pelo menos quatro pessoas morreram entre sábado e domingo devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro do Rio de Janeiro, indicaram as autoridades.

O Rio de Janeiro viveu nas últimas 48 horas um caos no trânsito.

Carros foram arrastados pela corrente que invadiu as ruas, alguns bairros ficaram sem energia e várias pessoas tiveram de ser desalojadas por receios de deslizamentos de terra.

As chuvas fortes não afectam apenas o Rio de Janeiro. São Paulo, a maior cidade do país e também localizada na região sudeste, foi afectada por tempestades que se intensificam como resultado de dias extremamente quentes.

As fortes chuvas, que pioraram desde 10 de Fevereiro, em São Paulo, deixaram pelo menos três mortos no estado mais populoso do Brasil.

Em Fevereiro, quase 60 pessoas morreram devido às fortes chuvas em Belo Horizonte, a terceira maior região metropolitana do Brasil e em outras cidades do estado de Minas Gerais (sudeste).

O Ministério da Defesa Civil de Minas Gerais contabilizou, no início de fevereiro, 45.200 pessoas despejadas das suas casas devido a inundações e deslizamentos de terra.