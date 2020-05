Multimilionário Warren Buffett acredita na recuperação e diz que “nada pode parar os EUA”

O multimilionário Warren Buffett manifestou-se hoje confiante na recuperação da economia norte-americana face à crise provocada pela pandemia da covid-19, sublinhando que “basicamente nada pode parar os Estados Unidos”.

“O milagre norte-americano, a magia norte-americana, sempre prevaleceu e voltará a atuar”, afirmou Buffett antes de iniciar uma longa revisão histórica das vicissitudes passadas dos Estados Unidos e de como a economia sempre recuperou.

O investidor veterano, de 89 anos, abriu com esta mensagem otimista a reunião anual da sua empresa, Berkshire Hathaway, um evento que os mercados seguem sempre com muita atenção para conhecer as habituais previsões certeiras de Buffett, que lhe valeram ser conhecido como o “oráculo de Omaha”.

O evento, que ganhou fama no últimos anos até ser apelidado de “Woodstock dos capitalistas”, e que reúne milhares de investidores num estádio para escutar Buffett, está muito diferente este ano devido à pandemia, sendo realizado por videoconferência.

No discurso, Buffett sublinhou que o vírus criou uma situação difícil de avaliar, com um impacto económico que ainda pode oscilar muito devido à desaceleração da atividade económica, algo que não tem paralelo na história e que representa uma situação muito diferente da crise de 2008.

“E isso ainda é verdade agora”, enfatizou Warren Buffett, cuja empresa anunciou hoje prejuízos de 49.746 milhões de dólares (45.199 milhões de euros) no primeiro trimestre, com os seus investimentos afetados pelo impacto da pandemia de covid-19 nos mercados.

Os dados comparam com lucros de 21.661 milhões de dólares (19.632 milhões de euros) registados pela ‘holding’, com sede em Omaha (Nebraska), em igual período de 2019.

Conhecido por saber aproveitar os momentos de crise para fazer novos negócios e investimentos, Buffett tem mantido por agora uma postura conservadora face à situação actual.

A esse respeito, explicou que, embora se queira apostar na economia norte-americana, é necessário fazê-lo com cuidado porque nunca “ninguém sabe o que vai acontecer amanhã no mercado”.