Mauritânia determina recolher obrigatório para evitar propagação

O Governo da Mauritânia anunciou hoje o recolher obrigatório noturno, entre as 20:00 e as 06:00 horas, para evitar a propagação do novo coronavírus.

Esta medida, que tem efeitos práticos imediatos, foi divulgada, em comunicado, pelo Ministério do Interior e não abrange as equipas médicas nem a circulação de camiões de mercadorias.

O documento determina ainda a interdição total de todos os ajuntamentos de pessoas e o encerramento de restaurantes e cafés, não sendo específico em relação às mesquitas, em vésperas da grande oração semanal muçulmana.

Os imãs muçulmanos contactados pela Agência France-Presse afirmaram que a presença de fiéis será limitada, tendo sido autorizada a não participação tendo em conta as circunstâncias.

A Mauritânia, que tem até ao momento dois casos confirmados de Covid-19, fechou os aeroportos aos voos com destino e proveniência do estrangeiro, bem como as escolas e restringiu as suas fronteiras.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.