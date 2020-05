Mais de 3 milhões de inscritos no desemprego nos EUA na semana passada

Mais de 3,16 milhões de pessoas solicitaram subsídios de desemprego nos Estados Unidos na semana passada, elevando o total de pedidos para mais de 33 milhões nas últimas sete semanas, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

Na última semana do mês de março foi atingido um recorde histórico de 6,8 milhões de pedidos de subsídio de desemprego e desde então os números têm diminuído gradualmente, enquanto continua o impacto da pandemia de covid-19 na economia dos Estados Unidos.

O número de novos inscritos para subsídios (3,169 milhões) ultrapassou o que era esperado pelos analistas, que apontavam para 2,9 milhões de pedidos na semana passada.

No total desde o início desta crise, perto de 33,5 milhões de pessoas pediram apoio por estarem sem emprego, com a pandemia a forçar as empresas a fecharem as suas portas.