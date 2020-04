Lucro do Facebook duplica no primeiro trimestre para 4,5 mil milhões de euros

A Facebook duplicou o lucro no primeiro trimestre deste ano, para 4.902 milhões de dólares (4.507 milhões de euros), face a igual período do ano anterior, anunciou hoje a empresa que gere a rede social.

No mesmo trimestre do ano passado, o resultado líquido da Facebook foi de 2.429 milhões de dólares, se bem que este período não ocorreu no contexto da pandemia da covid-19.

A faturação da empresa liderada por Mark Zuckerberg ascendeu a 17.737 milhões de dólares até março, o que representou um acréscimo de 18% na comparação com os 15.055 milhões de dólares contabilizados no primeiro trimestre de 2019.

O dividendo distribuído pelos acionistas foi de 1,71 dólares por ação, contra 0,85 dólares por ação em igual período do ano passado.

Apesar dos bons resultados apresentados, a Facebook advertiu para o facto de terem sido tidos em conta as últimas três semanas do mês de março em que a pandemia da covid-19 se fez sentir no negócio, o que levou à queda substancial da procura por publicidade digital e em que o preço dos anúncios também caiu.