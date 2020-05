“Jornalismo sem medo nem subserviência”

No dia em que se assinala o Dia Mundial da Imprensa, Andrew Heslop, director para a Liberdade de Imprensa da WAN-IFRA - World Association of Newspapers and News Publishers, fala dos desafios da profissão e do que sobreviverá, após a pandemia da Covid-19 e da subsequente crise para os órgãos de comunicação social mundiais.

O bom jornalismo é feito para tempos como estes. Os bons jornalistas garantem que os nossos líderes continuam a ser responsabilizados, que as suas políticas são escrutinadas e as suas promessas são fiscalizadas à medida que navegamos nos próximos meses e um retorno cauteloso ao otimismo.

Devemos celebrar este facto para marcar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, reconhecer os sacrifícios dos profissionais dos media que garantem o fluxo diário de informações e esperar que os media independentes possam sobreviver financeiramente para ajudar a levar-nos a tempos melhores.

Durante uma crise, o jornalismo é sem dúvida mais vital do que nunca. A pandemia da COVID-19 colocou os media independentes na linha da frente e no centro do fornecimento de informações verificadas, precisas e potencialmente capazes de salvar vidas, particularmente em países onde o governo fracassou ou a resposta da COVID-19 não foi a desejável.

Mas dizer que precisamos agora de jornalismo mais do que nunca mascara uma realidade que vale a pena reiterar em voz alta e clara - especialmente quando comemoramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O Jornalismo independente é vital, dia após dia, para todos. Estejamos a enfrentar uma catástrofe global ou expondo preocupações locais, o papel de interesse público dos media é essencial para entendermos o mundo e tomarmos decisões.

Neste momento crítico, jornalistas e profissionais dos media precisam do nosso apoio. As medidas tomadas como reação à pandemia da COVID-19 acentuaram a precariedade financeira dos media em todo o mundo, ameaçando a sobrevivência do jornalismo independente e desafiando a segurança económica desses profissionais.

Resta ver o que sobreviverá na nossa profissão - a profissão como a conhecemos hoje - depois desta crise passar. A paisagem pode parecer muito diferente; a maneira como reunimos, produzimos e consumimos as notícias. Apesar da turbulência dolorosa e inevitável que isso trará, precisamos de abraçar as oportunidades que surgem, as novas maneiras de trabalhar, de fazer negócios e o nosso relacionamento com o mundo e as pessoas ao nosso redor.