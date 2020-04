Ilhas do Canal superam 400 casos positivos e Jersey com problemas técnicos nos testes

De acordo com a última actualização de duas das Ilhas do Canal, Jersey e Guernsey, respectivamente, o número de casos positivos por covid-19 no seu conjunto já superam os 400, mas com um dado de última hora: Jersey enfrentou hoje problemas em realizar testes e só poderá apresentá-los nas próximas 24 horas, isto depois de no início da pandemia a ilha ter sido obrigada a enviar os testes para Inglaterra, a fim de apurar resultados laboratoriais.

Nesse sentido, em Guernsey são 209 pessoas que estão infectadas pelo novo coronavírus de acordo com a última actualização, onde no total já foram realizados 1.636 testes em residentes. Actualmente, 90 pessoas aguardam resultados e 1.337 deram resultados negativos nesta ilha. Seis pessoas morreram de covid-19 em Guernsey e presume-se que mais três o tenham sido, num momento em que se espera pelos resultados das autópsias. Ainda em Guernsey, um total de 48 pessoas já recuperaram após contrair o vírus, seis a mais que ontem.

Relativamente a Jersey mantêm-se os dados divulgados ontem pelo governo local depois dos laboratórios da ilha terem enfrentado problemas técnicos durante o dia de hoje. O Governo jersiano anuncia mesmo que os novos resultados serão anunciados nos próximos dois dias. Ontem, eram 1.493 suspeitos detectados, 198 positivos, 51 em análise e três mortos.

Recorde-se que o DIÁRIO avançou na edição impressa deste sábado que há madeirenses infectados pelo novo coronavírus em Guernsey e Jersey, com alguns deles a viverem, neste momento, à custa de associações de caridade. Os governos locais acreditam também que pelo facto destes emigrantes habitarem em casas partilhadas, onde são repartidas casas de banho, esse compartimento poderá estar relacionado com um dos potenciais focos da crescente propagação da pandemia.